Un altro domani, anticipazioni 17 giugno 2022: la decisione di Francisco (Di giovedì 16 giugno 2022) Un altro domani chiuderà questa appassionante settimana di programmazione con un episodio davvero imperdibile, come rivelano le anticipazioni di venerdì 17 giugno 2022. Innanzitutto, assisteremo al colloquio chiarificatore tra Julia e Sergio che avrà conseguenze del tutto inaspettate. Il giovane, di recente, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata a pochi minuti dalle nozze, ha fatto perdere le proprie tracce gettando Julia nello sconforto. Sergio è poi stato ritrovato da Tirso nel bosco, che lo ha salvato e lo ha riportato in paese. Qui, una volta giunto nell'appartamento che la ragazza ha ricevuto in eredità dal padre biologico, i due hanno iniziato a confrontarsi su quanto accaduto tra loro. Sergio, in particolare, si è reso conto dei propri errori e questo farà nuovamente scattare la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 giugno 2022) Unchiuderà questa appassionante settimana di programmazione con un episodio davvero imperdibile, come rivelano ledi venerdì 17. Innanzitutto, assisteremo al colloquio chiarificatore tra Julia e Sergio che avrà conseguenze del tutto inaspettate. Il giovane, di recente, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata a pochi minuti dalle nozze, ha fatto perdere le proprie tracce gettando Julia nello sconforto. Sergio è poi stato ritrovato da Tirso nel bosco, che lo ha salvato e lo ha riportato in paese. Qui, una volta giunto nell'appartamento che la ragazza ha ricevuto in eredità dal padre biologico, i due hanno iniziato a confrontarsi su quanto accaduto tra loro. Sergio, in particolare, si è reso conto dei propri errori e questo farà nuovamente scattare la ...

Pubblicità

astronessuno : da un lato ho dormito which is good ma dall'altro minchiazza che sonno davvero. ora mi faccio un caffè e mmmm. mi s… - FrankGrimesSMM : @_E_C_U_R_B Certo, ma uno è un acquisto ridicolo, l’altro si parla del migliore DC del mondo. Skriniar domina in A,… - fashionsoaptv : Dalle anticipazioni di Un altro domani del 16 giugno, nel passato e nel presente accadranno due bellissimi eventi!… - TELADOIOLANIUS : #Marcucci (PD) : 'Col M5S di #DiMaio, fedele a Draghi, farei subito un'alleanza' Poi si chiedono perchè i grillini… - gioman73 : @Vince7914 #LGBTQIA e tutte le lettere del mondo degli unicorni. Quelli inclusivi che vogliono leggi esclusive solo… -