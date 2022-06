(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A, martedì 21 giugno 2022, dalle 14:30, nella Sala Newton, in un evento promosso dall’ASI – Agenzia Spaziale Italiana, dall’ESA – Agenzia Spaziale Europea eFondazione Idis-, una irripetibile occasione di incontro con l’astronauta dell’ESAinliveStazione Spaziale Internazionale ma anche – grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese,ricerca e dell’educazione – un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. L’evento, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali di ASI ...

Pubblicità

InNotizia : Una irripetibile occasione di incontro con l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla… - ITAHouston_ : RT @ASI_spazio: #Quirinale chiama @AstroSamantha: la telefonata spaziale tra Sergio #Mattarella e Samantha #Cristoforetti ????????? @Quirinal… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: #Quirinale chiama @AstroSamantha: la telefonata spaziale tra Sergio #Mattarella e Samantha #Cristoforetti ????????? @Quirinal… - grillotalpa : RT @ASI_spazio: #Quirinale chiama @AstroSamantha: la telefonata spaziale tra Sergio #Mattarella e Samantha #Cristoforetti ????????? @Quirinal… - dolcestrega09 : RT @ASI_spazio: #Quirinale chiama @AstroSamantha: la telefonata spaziale tra Sergio #Mattarella e Samantha #Cristoforetti ????????? @Quirinal… -

anteprima24.it

Questi i punti principali emersi durante l'inflight call, che è stata anche occasione per ricordare alcuni degli esperimenti italiani cheCristoforetti ha iniziato a svolgere e svolgerà nel ...... ©De Martin per ARTE.it Così Il Canto dello Zooforo , installazione iconico - sonora di ... è che "ci vuole molto coraggio a camminare in una strada che sinon lo so". "Questo progetto -... Samantha chiama Terra: la Cristoforetti in collegamento dalla spazio con la Città della Scienza Margherita Hack e Samantha Cristoforetti: la passione femminile per il cielo e i misteri dell’universo raccontati dalla dottoressa Anita Zanella.