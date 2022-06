Riforma Cartabia sul Csm | la scheda

Pubblicità

ItaliaViva : 'Questa riforma #Cartabia è più inutile che dannosa. Ci siamo astenuti perché non tocca il potere delle correnti né… - reportrai3 : ??Riforma Cartabia: il Senato approva la modifica dell'ordinamento giudiziario e del Csm. Nell'inchiesta di Giorgio… - fattoquotidiano : 'Una parte della nuova legge è inutile, l'altra è pericolosa, i dettagli della riforma Cartabia' (Leggi)… - CanigliaEva : RT @ItaliaViva: 'Questa riforma #Cartabia è più inutile che dannosa. Ci siamo astenuti perché non tocca il potere delle correnti né la resp… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: 'Una parte della nuova legge è inutile, l'altra è pericolosa, i dettagli della riforma Cartabia' (Leggi) #RiformaCms… -

Tra le principali norme contenute nel testo di legge che rinnova l'ordinamento giudiziario il sistema elettorale misto del Consiglio Superiore di Magistratura, lo stop alle porte girevoli e un solo ..., confermato il testo alla Camera che diventa ufficialmente legge Il referendum sulla giustizia del 12 giugno non ha raggiunto il quorum, anche se degli oltre 10 milioni di voti ...Tra le principali norme contenute nel testo di legge che rinnova l'ordinamento giudiziario il sistema elettorale misto del Consiglio Superiore di Magistratura, lo stop alle porte girevoli e un solo ca ...Un provvedimento preceduto da un lungo lavoro, non semplice, portato avanti con il contributo di molti”, aveva detto la ministra Marta Cartabia stamani in aula al Senato prima dell’inizio delle ...