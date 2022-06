Piazza Affari chiude ai minimi intraday (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Il pugno duro delle banche centrali manda ko i mercati. Nuova seduta in profondo rosso per le borse europee che, il day-after il meeting della banca centrale Usa (che ha alzato il tasso sui Fed Funds di 75 punti base) ed il mandato della Bce per lo scudo anti-spread, hanno dovuto fare i conti con le strette monetarie annunciate dalla Swiss national bank (che ha alzato il benchmark dal -0,75 al -0,25%) e dalla Bank of England (da 1 a 1,25%). L’effetto calmante sui rendimenti dei titoli di Stato, innescato dal meeting straordinario della Banca centrale europea, ha permesso al rendimento del decennale emesso da via XX settembre di confermarsi al 3,89% (anche se nel corso della seduta è stato toccato un massimo al 4,107%) ed allo spread di scendere a 216 punti base. “Riteniamo che la Bce annuncerà i dettagli (dello scudo anti spread, ndr) nel meeting di luglio”, riporta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Il pugno duro delle banche centrali manda ko i mercati. Nuova seduta in profondo rosso per le borse europee che, il day-after il meeting della banca centrale Usa (che ha alzato il tasso sui Fed Funds di 75 punti base) ed il mandato della Bce per lo scudo anti-spread, hanno dovuto fare i conti con le strette monetarie annunciate dalla Swiss national bank (che ha alzato il benchmark dal -0,75 al -0,25%) e dalla Bank of England (da 1 a 1,25%). L’effetto calmante sui rendimenti dei titoli di Stato, innescato dal meeting straordinario della Banca centrale europea, ha permesso al rendimento del decennale emesso da via XX settembre di confermarsi al 3,89% (anche se nel corso della seduta è stato toccato un massimo al 4,107%) ed allo spread di scendere a 216 punti base. “Riteniamo che la Bce annuncerà i dettagli (dello scudo anti spread, ndr) nel meeting di luglio”, riporta ...

