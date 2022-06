“Percorsi di Danza” | successo all’Augusteo di Napoli

(Di giovedì 16 giugno 2022)pieno al teatro Augusteo diper la serata evento di fine stagione della prestigiosa Scuola di avviamento professionale all’arte coreutica “di”, una realtà, va ricordato, che ha portato allievi e stagisti nelle compagnie e sulle tavole del massimi teatri del mondo dagli Usa all’Europa dell’Est. Applauditissimo da un pubblico competente ed entusiasta, dunque, il lavoro coreutico-teatrale realizzato sotto la direzione artistica di Angelo Parisi e quella organizzativa di Giovanni Zampella, che ha visto l’intero spettacolo svilupparsi in tre parti: una prima, curata dalla coreografa Maria Consiglia Nappo, squisitamente tecnica, una seconda con la messa in scena di “Les Milions d’Arlequin” sulle coreografie di Marius Petipa rielaborate da Monica Rega ed una terza interamente dedicata a ...

