Milan Brahim Diaz | Maldini e Massara non hanno dubbi sul futuro dello spagnolo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ildiè ancora a tinte rossonere:sono certi della sua conferma alNonostante le voci sui possibili arrivi dalla trequarti di De Ketelaere e un esterno,ha ilancora a tinte rossonere.none puntano sulla conferma, almeno in questa stagione, del trequartista. Lo riporta Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ascolta ', decisione presa sul futuro die cosa cambia sul mercato' su Spreaker. TRA DE KETELAERE E DÍAZ - Il preferito, lo raccontiamo da giorni, sulla trequarti resta Charles De ...Ad esempio, potrebbe essere proprio Messias a lasciare il, al netto di una importante offerta ... Anche seDiaz , come probabile, rimarrà in rossonero, servirà assolutamente un rinforzo per ...Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’importanza dell’a “fisicità” nella Serie A di oggi: “Il Milan ha vinto con la ...Arrivano aggiornamenti cruciali sulla situazione di Noa Lang e Charles De Ketelaere al Brugge. Si complicano i piani del Milan