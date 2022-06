Mahmood e Blanco pubblicano una chat privata: “Sei uno stronz*, ora ti blocco!”, ma non è come sembra (Di giovedì 16 giugno 2022) In questi giorni ha fatto il giro del web una notizia che parlava di un potenziale gelo nel dietro le quinte di un evento da parte di Mahmood e Blanco. La notizia, che abbiamo riportato anche noi, era partita da Today. Mahmood e Blanco pubblicano una chat privata e smentiscono la lite I due vincitori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 giugno 2022) In questi giorni ha fatto il giro del web una notizia che parlava di un potenziale gelo nel dietro le quinte di un evento da parte di. La notizia, che abbiamo riportato anche noi, era partita da Today.unae smentiscono la lite I due vincitori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco smentiscono di aver interrotto i rapporti e il clima di gelo dietro le quinte del… - RadioZetaOf : ?? 'E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via Accetterei an… - mrmeowlj : RT @dreamingtom: blanco e mahmood il duo comico che non sapevamo di aver bisogno - Lilla_celeste : Upgrade Quando mando foto ai miei amici: ?????????? Quando Mahmood e Blanco si mandano foto: ?????????? -