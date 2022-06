Ma quale Lagarde! Per il giornale di De Benedetti è il centrodestra a far schizzare lo spread (Di giovedì 16 giugno 2022) Nessuno ha capito nulla, neppure i giornaloni traboccanti di “dotti, medici e sapienti“: l’impennata dello spread è colpa di Meloni e Salvini, e non dei tentennamenti e delle vaghezze di Christine Lagarde, presidente della Bce. Non lo ha capito nessuno tranne il Domani edito da Carlo De Benedetti. «Se lo spread continuerà a salire – scrive infatti l’economista Claudio Emanuele Felice -, sarà perché gli operatori finanziari non si fidano della politica. Ed è difficile dargli torto». Fin qui siamo sul generico. Il cerchio si restringe subito dopo: «Il centrodestra è lo schieramento dato vincente alle prossime elezioni». Eccolo qua. Ma lasciamo continuare l’economista: «Di fronte alle mosse della Bce, Salvini e Meloni hanno rispolverato i toni no euro, evocato complotti e chiesto addirittura una compensazione per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Nessuno ha capito nulla, neppure i giornaloni traboccanti di “dotti, medici e sapienti“: l’impennata delloè colpa di Meloni e Salvini, e non dei tentennamenti e delle vaghezze di Christine Lagarde, presidente della Bce. Non lo ha capito nessuno tranne il Domani edito da Carlo De. «Se locontinuerà a salire – scrive infatti l’economista Claudio Emanuele Felice -, sarà perché gli operatori finanziari non si fidano della politica. Ed è difficile dargli torto». Fin qui siamo sul generico. Il cerchio si restringe subito dopo: «Ilè lo schieramento dato vincente alle prossime elezioni». Eccolo qua. Ma lasciamo continuare l’economista: «Di fronte alle mosse della Bce, Salvini e Meloni hanno rispolverato i toni no euro, evocato complotti e chiesto addirittura una compensazione per ...

