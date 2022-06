Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 16 giugno 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 16 giugno 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (93) 43 (73) 13 (71) 33 (68) 18 (66) Cagliari: 15 (135) 77 (101) 18 (97) 45 (56) 63 (55) Firenze: 81 (68) 76 (59) 86 (59) 83 (54) 26 (53) Genova: 38 (68) 47 (62) 52 (54) 14 (51) 24 (49) Milano: 59 (81) 42 (67) 78 (66) 68 (63) 45 (61) Napoli: 87 (61) 80 (55) 81 (54) 53 (50) 40 (49) Palermo: 66 (66) 48 (66) 57 (60) 75 (56) 11 (55) Roma: 86 (93) 13 (76) 16 (72) 50 (64) 35 (63) Torino: 58 (120) 75 (74) ...

Pubblicità

Estrazionidi oggi, martedì 14 giugno 2022: i numeri vincenti e le quote ESTRAZIONI DELDI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022 Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina ...Domani sarà invece il turno dele del classico, che metterà in palio invece un jackpot di 222,4 milioni di euro. Million Day e Million Day Extra, estrazione di mercoledì 15 ...Sono arrivate tutte in Campania le quattro vincite più alte nell’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di martedì 14 giugno, a Napoli sono stati vinti ...Prosegue la scia di fortuna in Calabria. Il gioco del 10&Lotto, infatti, ha distribuito premi per 19 mila euro a due giocatori della nostra regione, mentre nell'ultimo concorso nazionale ha distribuit ...