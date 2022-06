Loredana Bertè sbotta su Instagram | “Avete le formiche in testa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nei giorni scorsi alcune risposte sui social avevano fatto pensare che il profilodifosse stato hackerato, ma con un video la cantautrice ha chiarito la vicenda.ha replicato a chi la accusava di non gestire direttamente il suo profilodopo alcune sue risposte “sospette” date nei commenti. Qualcuno ha addirittura pensato che il suo profilo fosse stato hackerato o gestito dallo staff ma lei, dopo i messaggi e le offese ricevute, ha replicato con fermezza che fosse proprio lei a scrivere. La cantante si è detta offesa dalle insinuazione che, a quanto pare, sarebbero sfociate anche in attacchi gratuiti nei messaggi privati e èta: “Siete offensivi. Quando leggete i miei commenti in risposta ai vostri sono io. Io. ...