LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: scappano in cinque, 7 km al traguardo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 15.51 5 km all’arrivo! 11” il vantaggio di Wilksch sui primi inseguitori. Il gruppo è invece a 36”. 15.50 7 km al traguardo! 15.49 Wilksch ha ora 8” di vantaggio su Sergio Meris (Team Colpack Ballan), Simon Dalby (Uno-X), Xabier Berasategi (Laboral-Kutxa) e Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). Il gruppo si trova a 30” dalla testa della corsa! 15.47 Mancano meno di 10 km! 18” di ritardo per il gruppo! 15.45 In prossimità del GPM prova ad allungare ulteriormente Wilksch! 15.43 Allungano altri quattro corridori! Si tratta di Sergio Meris (Team Colpack Ballan), Hannes Wilksch (Team DSM), Simon Dalby (Uno-X), Xabier Berasategi (Laboral-Kutxa) e Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). 15.42 Inizia l’ultima salita ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 15.51 5 km all’arrivo! 11” il vantaggio di Wilksch sui primi inseguitori. Il gruppo è invece a 36”. 15.50 7 km al! 15.49 Wilksch ha ora 8” di vantaggio su Sergio Meris (Team Colpack Ballan), Simon Dalby (Uno-X), Xabier Berasategi (Laboral-Kutxa) e Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). Il gruppo si trova a 30” dalla testa della corsa! 15.47 Mancano meno di 10 km! 18” di ritardo per il gruppo! 15.45 In prossimità del GPM prova ad allungare ulteriormente Wilksch! 15.43 Allungano altri quattro corridori! Si tratta di Sergio Meris (Team Colpack Ballan), Hannes Wilksch (Team DSM), Simon Dalby (Uno-X), Xabier Berasategi (Laboral-Kutxa) e Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). 15.42 Inizia l’ultima salita ...

