LIVE Berrettini-Kudla 1-2, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’americano conduce il primo set (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 AD-40 Nuovamente in vantaggio il tennista americano. 40-40 Berrettini spinge sul lungolinea con il rovescio. AD-40 Che rovescio di Kudla sul lungolinea. 40-40 Diritto largo di Kudla in uscita dal servizio. 40-30 Prima esterna di Kudla. 30-30 Lungo il diritto diagonale di Kudla dal centro del campo. 30-15 SUL NASTRO IL DIRITTO LUNGOLINEA IN CORSA DI Berrettini! 15-15 Risposta lunga del romano. 0-15 Scappa via la difesa di Kudla sul lob di Berrettini. 2-2 primo set in parità. 40-15 Ace di Berrettini. 30-15 Larga l’accelerazione di rovescio in avanzamento di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 AD-40 Nuovamente in vantaggio il tennista americano. 40-40spinge sul lungolinea con il rovescio. AD-40 Che rovescio disul lungolinea. 40-40 Diritto largo diin uscita dal servizio. 40-30 Prima esterna di. 30-30 Lungo il diritto diagonale didal centro del campo. 30-15 SUL NASTRO IL DIRITTO LUNGOLINEA IN CORSA DI! 15-15 Risposta lunga del romano. 0-15 Scappa via la difesa disul lob di. 2-2set in parità. 40-15 Ace di. 30-15 Larga l’accelerazione di rovescio in avanzamento di ...

Pubblicità

SkySport : Berrettini-Kudla all'Atp Queen's, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis - sportli26181512 : Berrettini-Kudla all'Atp Queen's, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini in campo giovedì ne… - sportface2016 : #cinchChampionships | E' quasi tutto pronto sul Centrale del #Queens per il match di ottavi di finale tra Matteo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Queen’s 2022 - Matteo Berrettini sfida Denis Kudla per la settima volta in carriera! A Londra so… - infoitsport : LIVE - Berrettini-Kudla, ottavi di finale Atp Queen's 2022: RISULTATO in DIRETTA -