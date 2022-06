(Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato: in casa bianconera prende quota l’ipotesi David, condel calciatore già in contatto col club Preso coscienza dei tentennamenti di Angel Di Maria, che nelle ultime ore avrebbe deciso di aspettare il Barcellona, e con un Morata sempre più rivolto verso il ritorno all’Atletico, laha la necessità di virare su altri obiettivi per la fascia destra. Davidè il profilo che sta prendendo quota in questi ultimi giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, dal Brasile si registrano voci relative all’interessamento dei. Il suo agente, Giuliano Bertolucci, è già al lavoro per rinsaldare l’asse con ladopo l’affare Kaio Jorge. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Pubblicità

castelli_1977 : @FabDellaValle @tist_xxxx @SCUtweet @salvalapezza Per veline intendevo quello che successe x Vlahovic. Quando quasi… - ale87bs : @steffeszn @GiAdUzZoLa90 @VlnN94 Del piero 289 gol alla Juventus. Mettilo largo a dx e vediamo cosa fa. NIENTE. -

Calcio News 24

...corso di Massimiliano Allegri non ha portato alcun trofeo in casa. Una stagione deludente, la cui unica e misera consolazione è stata la conquista del quarto posto conquistato con...Suarez -, putiferio tra i tifosi Non sono pochi quelli che accoglierebbero l'uruguaiano a ... Mike è sarcastico: ' Di Maria e Suarez ,ai giovani'. Mentre Pocho è impietoso: 'Mi sembra un ... Juventus, si fa largo l’idea Neres: l’agente lavora con i bianconeri Doveva essere la stagione della rinascita e del ritorno al titolo, invece l’arrivo in panchina del secondo corso di Massimiliano Allegri non ha portato alcun trofeo in casa Juventus. Una stagione delu ...Dzeko alla Juventus, molto più di una possibilità. Il mercato apre scenari inatessi, come quello di vedere il bosniaco in bianconero.