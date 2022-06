Internet | Google Maps ha ' origini' italiane | IperMilano ideato negli anni 80 da 2 studentesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Le nuove generazioni la usano praticamente tutti i giorni, i tassisti ce l'hanno fissa sullo schermo del loro telefono e sono davvero pochi quelli che non l'hanno usata almeno una volta nella vita. E' un'App, si chiamae praticamente è lo stradario 2.0. Uno strumento diventato ormai indispensabile per lo stile di vita odierno, caratterizzato da spostamenti continui per svago o per lavoro. Non tutti sanno, però, che i suoi antenati sono italiani. Si, perché alla fine degli'80, duedell'università statale di Milano, Marina Bonomi e Marcella Logli, laureatesi nell'anno accademico 1988-89 e oggi manager affermate, hanno presentato una tesi che partendo dal concetto di ipertesto, veniva applicato alla componente umana e sociale della città di Milano. In altre ...