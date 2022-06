Il Po sta attraversando la più grave secca degli ultimi 70 anni (Di giovedì 16 giugno 2022) Il fiume è ridotto ormai a una distesa di sabbia. In pericolo la produzione agricola e di energia elettrica, così come la biodiversità e gli habitat naturali. A breve scatterà il razionamento dell'acqua per più di 100 comuni Leggi su wired (Di giovedì 16 giugno 2022) Il fiume è ridotto ormai a una distesa di sabbia. In pericolo la produzione agricola e di energia elettrica, così come la biodiversità e gli habitat naturali. A breve scatterà il razionamento dell'acqua per più di 100 comuni

