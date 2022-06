Pubblicità

askanews_ita : Il ministro #Cingolani rassicura sulle forniture di #gas - gipsy1966 : RT @ultimenotizie: 'Abbiamo tutte le contromisure pronte ma la prima cosa è vedere se questa situazione si stabilizza o no. Quindi, vediamo… - IlZebraapois : Gas: Cingolani,necessario rivedere il piano sulle trivelle 'Dobbiamo usare sempre più gas nazionale'. ANSA Non val… - fisco24_info : Gas: Cingolani,necessario rivedere il piano sulle trivelle: 'Dobbiamo usare sempre più gas nazionale' - InvestingItalia : Gas, mancanza pezzi ricambio o rappresaglia possibili ragioni taglio Russia - Cingolani - -

... Roberto."Il paese deve essere indipendente dal punto di vista energetico. E' stato sbagliato passare da un 20% dinazionale nel 2000 a un 3 - 4% nel 2020, senza ridurre i consumi, ma ..."La situazione è sotto controllo, stiamo monitorando da ieri giorno e notte iflussi (dindr), il danno è limitato", così ha parlato il ministro per la Transizione ecologica, Roberto. "...Fluttuazione per problemi tecnici oppure rappresaglia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - "Ho passato le ultime 36 ore a monitorare la riduzione dei flussi di gas: 40% era quanto dichiarat ...MILANO (Reuters) - Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ritiene che il taglio delle forniture di gas all'Italia da parte di Gazprom possa essere stato... Banca Inghilterra alza ...