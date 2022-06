Elga Enardu e Diego Daddi perchè non hanno figli? La loro risposta spiazza i fan

(Di giovedì 16 giugno 2022)si sono conosciti nello studio di Uomini e Donne.era tronista e alla fine scelse Marcelo Fuentes, lui un corteggiatore di Claudia Piumetto e proprio come Marcelo rispose “no” al momento della scelta. Una volta finita laesperienza all’interno del programma di Maria De Filippi i due si sono rivisti e nell’Ottobre 2017 si sono sposati. Lui per amore si è addirittura trasferito in Sardegna. Dal giorno delle nozze sono passati diversi anni e la coppia non ha ancora messo su famiglia, così molti fan si sono chiesti: “non?” Laa ha lasciato i ...

Pubblicità

Gossip e TV

"Una scelta": così la gemella di Serenaavrebbe motivato la mancata gravidanza. Intanto però il suo amore per il marito procede a gonfie vele.e Diego Daddi si sono conosciuti nel salotto di Uomini e Donne , ma il loro amore è sbocciato lontano dai riflettori. Dal 2017 sono felicemente sposati , ma per il momento nessun figlio . ...e Diego Daddi formano una delle coppie più solide e affiatate di Uomini e Donne . Si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi ma si sono innamorati solo lontano dalle telecamere. Un ... Uomini e Donne: perché Elga Enardu e Diego Daddi non hanno avuto figli Già in passato Cerioli si era trovato in una simile situazione. Leggi anche: La Milanesiana 2022, l’appuntamento per giovedì 16 giugno Leggi anche: Uomini e Donne, perché Elga Enardu e Diego Daddi non ...Elga Enardu e Diego Daddi, ex protagonisti di Uomini e Donne, dal 2017 sono felicemente sposati, ma per il momento niente figli. Lei svela il motivo.