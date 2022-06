DIRETTA | Assegnazione provvisoria, sindacati in pressing sul governo. “A tu per tu” con Varengo (Cisl Scuola) (Di giovedì 16 giugno 2022) Assegnazioni provvisorie, un tema molto caldo nell'agenda politica del governo. I sindacati attendono la nuova convocazione per proseguire la trattativa avviata il mese scorso sul rinnovo del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, con l’obiettivo di superare i vincoli. L'articolo DIRETTA Assegnazione provvisoria, sindacati in pressing sul governo. “A tu per tu” con Varengo (Cisl Scuola) . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Assegnazioni provvisorie, un tema molto caldo nell'agenda politica del. Iattendono la nuova convocazione per proseguire la trattativa avviata il mese scorso sul rinnovo del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, con l’obiettivo di superare i vincoli. L'articoloinsul. “A tu per tu” con) .

Pubblicità

VicoloStretto66 : @panemarmellata Non penso di poter approfondire, dopo una giornata di duro lavoro, essendo stato messo, or ora, a c… - davidelgaudio : RT @MilanFo60352769: Marotta ha proposto lo spareggio in caso di parità di punti se l'Inter ha gli scontri diretti a sfavore, l'assegnazion… - RussianMike31 : RT @MilanFo60352769: Marotta ha proposto lo spareggio in caso di parità di punti se l'Inter ha gli scontri diretti a sfavore, l'assegnazion… - MilanFo60352769 : Marotta ha proposto lo spareggio in caso di parità di punti se l'Inter ha gli scontri diretti a sfavore, l'assegnaz… -