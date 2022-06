Covid | Sileri rassicura | ' La curva è tornata a salire | ma l' ondata estiva sarà contenuta'

Pubblicità

ArrisoPabulo : RT @Geronim22285766: Covid, Sileri: 'E' iniziata l'ondata estiva ma è tutto sotto controllo' | Gimbe: 'La curva si inverte, casi e morti in… - globalistIT : - Geronim22285766 : Covid, Sileri: 'E' iniziata l'ondata estiva ma è tutto sotto controllo' | Gimbe: 'La curva si inverte, casi e morti… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Iniziata l'ondata estiva ma è tutto sotto controllo' #ClaudioCoviello #ondatadigelo #PierpaoloSileri… - Massimi47715989 : ....SILERI VATTENE A FARE IN CULO TU E L ONDATA DI MERDA CHE HAI NEL CERVELLO !!! -

...fotografano una Regione che lotta per tornare alle posizioni occupate prima dell'ondata die ... Un segnale di ripresa per il Paese: lì il viceministro della Salute Pierpaoloaveva ......il suo ultimo monitoraggio sull'epidemia diin Italia, segnalando l'inversione della curva dei contagi che è tornata a crescere. A confermarlo, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. '...E’ iniziata l’ondata estiva, ma non desta molte preoccupazioni. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Siamo di fronte a una variant ...Per Sileri basterà mantenere atteggiamenti di cautela soprattutto "dove si creano assembramenti". In ogni caso, ha osservato, "dovremo capire a settembre e ottobre cosa fare anche in relazione ai vacc ...