Choc in spiaggia, si accascia e muore sotto gli occhi del marito: soccorsi inutili (Di giovedì 16 giugno 2022) Malore in spiaggia a Pineto degli Abruzzi, morto una turista di 69 anni. È successo presso un tratto di spiaggia libera: l'allerta attorno alle ore 10:00. Soccorsa da alcuni astanti, a nulla sono serviti i tentativi per rianimarla. A ricostruire la storia è il quotidiano Il Messaggero sulle colonne della sua edizione online. La donna, residente a Terni e sembra in Abruzzo per un periodo di vacanza, si è improvvisamente accasciata in mare mentre camminava in compagnia del marito. L'uomo ha subito chiamato gli assistenti bagnanti, che si sono messi subito all'opera nel portare la donna sulla battigia e iniziare tutte le manovre per cercare di salvargli la vita. Poco dopo, allertata da alcuni presenti, è intervenuta un'ambulanza medicalizzata da Roseto. I sanitari si sono subito accorti che la situazione era ...

