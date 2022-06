Camila Giorgi ai quarti del WTA Birmingham | quando gioca | programma | orario d’inizio | avversaria | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022)si è qualificata aidi finale del WTA 250 die venerdì 17 giugno tornerà sull’erba britannica per cercare di proseguire la propria avventura. La marchigiana è riuscita a imporsi in rimonta contro la statunitense Davis e si è guadagnata la possibilità di fronteggiare la vincente del confronto tra la brasiliana Beatriz Maia Haddad e la polacca Magdalena Frech: il loro match è stato sospeso per oscurità e riprenderà nella giornata di domani, la polacca conduce per 4-2 nel decisivo terzo set. L’azzurra ha tutte le carte in regola per vincere la partita e per farsi ancora più strada in questo torneo di avvicinamento a Wimbledon. La numero 26 al mondo sembra avere ritrovato un po’ di smalto nel suo gioco e spera di togliersi una soddisfazione. Sarà il quinto di giornata sul Campo Centrale, a ...