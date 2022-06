Calciomercato Inter, Totthenam di Conte su Lautaro Martinez: a breve l’incontro (Di giovedì 16 giugno 2022) In seguito alle trattative che vedono Romelu Lukaku e Paulo Dybala molto vicini all'Inter, il Totthenam di Antonio Conte ha messo gli occhi su Lautaro Martinez Leggi su mediagol (Di giovedì 16 giugno 2022) In seguito alle trattative che vedono Romelu Lukaku e Paulo Dybala molto vicini all', ildi Antonioha messo gli occhi su

Pubblicità

Gazzetta_it : Clamoroso: Inter-#Lukaku, ci siamo. Ecco tutti i dettagli #calciomercato - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - DiMarzio : .@Inter, trattativa ai dettagli per #Asllani: c'è l'intesa sulle cifre. All'@EmpoliCalcio andrà Satriano.… - vivoperlinter : Radu-Inter, l’agente in sede: due opzioni per il futuro ( - baronemarco80 : Quell'ingratitudine dei milanisti verso gli interisti #milan #inter #Lukaku #dybala #ibra #bremer #scudetto… -