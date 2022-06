Pubblicità

PianetaMilan : #Braglia: “#Donnarumma? Giudizi affrettati. Non ha l’atteggiamento da leader” - infoitsport : TMW RADIO - Braglia: 'Donnarumma? Si è esagerato troppo prima nei giudizi' - sportli26181512 : TMW RADIO - Braglia: 'Donnarumma? Si è esagerato troppo prima nei giudizi': A TMW Radio, durante Maracanà, è interv… - infoitsport : TMW RADIO - Braglia: 'Italia, Donnarumma? Si è esagerato troppo prima nei giudizi' - TMW_radio : #Maracanà ??? Simone Braglia: «#Donnarumma? Si è esagerato prima nei giudizi. Dal punto di vista tecnico non dico… -

Allo stadio, che una decina d'anni fa (non proprio passato remoto) ha visto anche la Serie ... Delirio Milan, roba mai vista a San Siro:umiliato così - GuardaAllo stadio, che una decina d'anni fa (non proprio passato remoto) ha visto anche la Serie ... Delirio Milan, roba mai vista a San Siro:umiliato così - GuardaIntervenuto a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha tirato le orecchie a Gianluigi Donnarumma: "A parer mio si è esagerato nel dar giudizi nei suoi confronti. Dal punto di vista tecnico non dico ...Un ex collega tira le orecchie a Gianluigi Donnarumma Intervenuto a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha tirato le orecchie a Gianluigi Donnarumma: "A parer mio si è esagerato nel dar giudizi n ...