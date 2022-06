Birmingham: Giorgi chiede strada alla statunitense Davis (live ora in tv) (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel WTA 250 sui prati inglesi Camila affronta al secondo turno 28enne dell’Ohio che l’ha sconfitta in quattro dei cinque precedenti. Guida il seeding la lettone Ostapenko. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel WTA 250 sui prati inglesi Camila affronta al secondo turno 28enne dell’Ohio che l’ha sconfitta in quattro dei cinque precedenti. Guida il seeding la lettone Ostapenko. Torneosu SuperTennis

Pubblicità

zazoomblog : Giorgi-Davis in tv: data orario canale e diretta streaming Wta Birmingham 2022 - #Giorgi-Davis #orario #canale… - sportface2016 : Tutto pronto a #Birmingham: in campo Camila #Giorgi per il suo secondo turno, affronta Lauren #Davis. Segui il LIVE… - LorenzoAndreol4 : Con voi dalle 12:00 per Davis ???? vs Giorgi ????: in palio un posto nei quarti di finale a Birmingham @SuperTennisTv - Tennis_Ita : WTA Birmingham, il programma di giovedì 16 giugno: Camila Giorgi a caccia del primo quarto di finale stagionale - U018688 : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi supera il 1° turno a Birmingham. Battuta in 2 giorni la ceca Martincova 76 64. Al prossimo per la n.1 azz… -