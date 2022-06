Beach volley | tabellone Mondiali Roma 2022 maschile e femminile | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilcompleto, siache, deididi. Archiviati i gironi e gli spareggi, le migliori 32 coppie maschili e 32 femminili rimaste in gara si sfidano nella fase ad eliminazione diretta. Gare secche da dentro o fuori fino alle finali per le medaglie di domenica 19 giugno. Di seguito tutti glidai sedicesimi di finale alle finali. PROGRAMMA SEDICESIMI: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Ottavi di finale UOMINI M. Grimalt/E. Grimalt CHI vs Alison/Guto BRA R. Seidl/Waller AUT vs A. Mol/C. Sorum NOR Andre/George BRA vs Nicolaidis/Carracher AUS Bruno Schmidt/Saymon BRA vs Cherif/Ahmed QAT Nolvak/Tilsaar ...