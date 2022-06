Attivisti di Extinction Rebellion bloccano il Gra | traffico in tilt | i motivi della protesta

(Di giovedì 16 giugno 2022) Glidiil Gra a Roma perre contro l’uso di gas e carbone. L’iniziativa ha mandato inil, scatenando la rabbia degli automobilisti.diil GRA,inNella mattinata di giovedì 16 giugno, glidisi sono resi protagonisti di una nuova azione a sostegno dell’ambiente. Per mettere in atto la loro, glihanno bloccato una carreggiata del Grande Raccordo Anulare per contestare l’uso di gas e carbone. L’occupazione del Gra ha mandato ...

