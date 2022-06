' Arrogante maleducato e patetico' | Scanzi durissimo contro Donnarumma

(Di giovedì 16 giugno 2022) Andreaè un grande tifoso milanista . E come tanti tifosi rossoneri non ha grande simpatia per l'ex portiere Gianluigi "Gigio", passato al Psg nel 2021 a parametro zero dopo una ...

Pubblicità

MArgentoni : @nerosolari Non pensavo fosse così palesemente maleducato arrogante è decisamente molto molto pericoloso!!! - nino_longobardi : @nerosolari Peccato di solito i nani al circo sono simpatici...lui è pure brutto, cattivo, arrogante e maleducato - Qua_Agatha : @fratotolo2 @ladyonorato @preglias Pregliasco dimostra ancora una volta quello che è, maleducato e arrogante e null… - PongoPongo13 : Arrogante, cattivo e maleducato, questo sei! VERGOGNATI!!!! @renatobrunetta - notsoquitegood : @RealPiccinini @allatiziana @gigiodonna1 fa di tutto per risultare antipatico. Ma il problema è suo. Brava la giorn… -

e patetico" E Scanzi interviene sul suo profilo Facebook e replica indirettamente a Gigio Donnarumma postando un video con tutti gli errori di piede commessi in questi anni. A ...Il personale èe per niente disponibile'. L'eurodeputata dichiara che non si accontenterà di un rimborso: 'Non mi interessano i soldi, voglio denunciare la compagnia per il disprezzo con ...Il giornalista posta su 'Facebook' un video con tutti gli errori di piede commessi dal portiere in questi anni e attacca ...I tre tenori de Il Volo sono stati ospiti protagonisti del secondo appuntamento del nuovo programma Rai Almanacco del giorno dopo. Nel corso della puntata, andata in onda nei giorni scorsi, la ...