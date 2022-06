A Kiev, Macron e Scholz si accodano a Draghi sostenendo l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue (Di giovedì 16 giugno 2022) «È il momento dell’Europa, che deve raccogliere le sfide con coraggio, lo stesso coraggio dimostrato dal presidente Zelensky». Da Kiev le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi suonano come un messaggio a tutta l’Ucraina, a tutti gli ucraini: la guerra voluta da Vladimir Putin non permette ambiguità, non consente posizioni equidistanti. La distruzione di strade, palazzi, case in tutto il Paese porta il segno dell’esercito russo, e gli alleati occidentali devono aiutare l’Ucraina nella resistenza. «Oggi è una giornata storica – ha aggiunto Draghi – Italia, Francia e Germania, tre Paesi fondatori dell’Unione europea sono venuti qui per offrire il loro sostegno incondizionato a Kiev. Un popolo che si è fatto esercito per resistere». La prima visita del Mario Draghi, al fianco del presidente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 giugno 2022) «È il momento dell’Europa, che deve raccogliere le sfide con coraggio, lo stesso coraggio dimostrato dal presidente Zelensky». Dale parole del presidente del Consiglio Mariosuonano come un messaggio a tutta l’Ucraina, a tutti gli ucraini: la guerra voluta da Vladimir Putin non permette ambiguità, non consente posizioni equidistanti. La distruzione di strade, palazzi, case in tutto il Paese porta il segno dell’esercito russo, e gli alleati occidentali devono aiutare l’Ucraina nella resistenza. «Oggi è una giornata storica – ha aggiunto– Italia, Francia e Germania, tre Paesi fondatori dell’Unione europea sono venuti qui per offrire il loro sostegno incondizionato a. Un popolo che si è fatto esercito per resistere». La prima visita del Mario, al fianco del presidente ...

