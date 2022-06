Urgnano | perde il controllo dell’auto che si ribalta e va in fiamme

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti nella tarda serata di martedì 14 giugno, alle 23.22, per un incidente stradale adsulla Strada Ricotti. Un uomo ha perso ildella propria vettura. L’auto si èta e si è incendiata. Il conducente è riuscito ad uscire dall’auto prima che lela distruggessero. È stato portato in ospedale per maggiori controlli. I vigili del fuoco spente le, hanno messo in sicurezza e bonificato l’area compromessa.