Uomini e Donne, Veronica e Matteo: arriva la brutta notizia dopo il trono (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anche l’ultima edizione di Uomini e Donne ha assistito alla nascita di diverse coppie, tra cui quella composta da Veronica e Matteo. La tronista, chiamata a scegliere tra Andrea e Matteo, ha optato per quest’ultimo. Una decisione da molti ritenuta scontata, che ha suscitato diverse polemiche. Uomini e Donne è ufficialmente entrato in pausa estiva … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anche l’ultima edizione diha assistito alla nascita di diverse coppie, tra cui quella composta da. La tronista, chiamata a scegliere tra Andrea e, ha optato per quest’ultimo. Una decisione da molti ritenuta scontata, che ha suscitato diverse polemiche.è ufficialmente entrato in pausa estiva … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - guerini_lorenzo : In #Islanda nella base di #Keflavik per ringraziare le donne e gli uomini della Task Force Air di @ItalianAirForce… - catsandra__ : RT @Torakjkj: Ci sono più donne cishet alleate che uomini e non ho mai visto cartelli 'il pride è bello ma mi piace il pisello'. Scorie di… - smmRedWave : RT @matteosalvinimi: Questo è quello a cui sono obbligati, ogni giorno, donne e uomini delle Forze dell’ordine a cui va il mio sostegno e i… -