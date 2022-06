Ucraina, il calcio riparte: campionato al via il 20 agosto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il calcio riparte in Ucraina. L’intenzione è di iniziare la prossima stagione regolarmente. Il massimo campionato, fermo dallo scorso 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’invasione russa, dovrebbe ricominciare il prossimo 20 agosto, con le partite ospitate nell’ovest dell’Ucraina o, in parte, in Polonia. Verso metà luglio, le squadre inizieranno i ritiri. A fine aprile, i club di Premier Lihasi riunitisi in assemblea decisero di proclamare conclusa la stagione 2021-22, senza assegnare il titolo. Dal 2023 i club sperano in un nuovo futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilin. L’intenzione è di iniziare la prossima stagione regolarmente. Il massimo, fermo dallo scorso 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’invasione russa, dovrebbe ricominciare il prossimo 20, con le partite ospitate nell’ovest dell’o, in parte, in Polonia. Verso metà luglio, le squadre inizieranno i ritiri. A fine aprile, i club di Premier Lihasi riunitisi in assemblea decisero di proclamare conclusa la stagione 2021-22, senza assegnare il titolo. Dal 2023 i club sperano in un nuovo futuro. SportFace.

