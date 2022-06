Traffico Roma del 15-06-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazioneintenso sul raccordo ci sono file sulla carreggiata esterna dallaFiumicino alla diramazioneSud in interna code a tratti tra via di Boccea Salaria e tra Bufalotta e la 24 e sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale Tor Cervara Verso il raccordo sulla tangenziale e code per lavori tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi di azione Olimpico mentre in direzione San Giovanni file perdalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria in via di Tor Bella Monaca incidente con file all’altezza di via Domenico parasacchi stessa situazione in via Casilina incrocio con Viale della Primavera in viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio sulla Colombo Continuano i rallentamenti all’altezza di via Acilia per ...