Traffico Roma del 15-06-2022 ore 10:00 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani subito la situazione del Traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo A24 e poi dalla Prenestina alla via Appia qui anche per incidente file poi sulla carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana è più avanti tra Flaminia Cassia e Aurelia file per entrare a Roma sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia tra raccordo anulare viale di Tor di Quinto e sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe altre cose sulla Tiburtina da Setteville al Raccordo sul tratto Urbano della A24 code verso il centro da Tor Cervara la tangenziale ed è ancora Code in uscita da Roma da Tor Cervara al Raccordo fine poi sulla tangenziale est dalla Tiburtina alla sala direzione Stadio Olimpico qui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani subito la situazione delsul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo A24 e poi dalla Prenestina alla via Appia qui anche per incidente file poi sulla carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana è più avanti tra Flaminia Cassia e Aurelia file per entrare asulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia tra raccordo anulare viale di Tor di Quinto e sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe altre cose sulla Tiburtina da Setteville al Raccordo sul tratto Urbano della A24 code verso il centro da Tor Cervara la tangenziale ed è ancora Code in uscita dada Tor Cervara al Raccordo fine poi sulla tangenziale est dalla Tiburtina alla sala direzione Stadio Olimpico qui ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 10:08 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - Violett11315738 : RT @rome_sea: @SiTro82 @GRAB_Roma @gualtierieurope @EZanchini @GiaSilvestrini @gonufrio @MgMidu @gabrielesalari @FranFerrante @A_LisaCorrad… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via del Foro Italico altezza Viale della Moschea ??????#Traffico rallentato > Stadio #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 09:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Sulla #A1 ci sono code per traffico intenso tra #Firenze Sud e #Incisa-#Reggello in direzione… -