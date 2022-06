Teli da mare: come rimuovere le macchie di solare rapidamente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando siamo al mare e utilizziamo i Teli questi tendono spesso a macchiarsi, anche con macchie ostinate. come fare per rimuoverle. La cura attenta dei Teli da mare è fondamentale per una lunga vita degli stessi. Se vengono mal lavati oppure macchiati in continuazione hanno sicuramente breve vita. La buona abitudine è quella di lavare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando siamo ale utilizziamo iquesti tendono spesso a macchiarsi, anche conostinate.fare per rimuoverle. La cura attenta deidaè fondamentale per una lunga vita degli stessi. Se vengono mal lavati oppure macchiati in continuazione hanno sicuramente breve vita. La buona abitudine è quella di lavare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SPYit_official : Profumi, diari, portapenne, borse, cover per cellulari, t-shirt, teli da mare, fasce per capelli e non solo. Apre a… - DuccioMarinai : @DanielePrade Saranno disponibili anche tazze e teli mare - willycuba65 : @SarebbeSusanna Ne ho vista una molto bella, capiente e fatta di iuta, sempre a rete, da Mango; ci metti i teli gra… - annamariamoscar : Dalla crema solare all’olio abbronzante: i trucchi per rimuovere dai teli del mare le macchie più ostinate - marty_madferit : Ieri sera ho festeggiato il compleanno di una mia migliore amica in spiaggia, con i teli e la torta. Ma quanto è be… -