Squid Game 2, è ufficiale: date e anticipazioni della nuova stagione su Netflix (Di mercoledì 15 giugno 2022) I fan di Squid Game, la serie tv di successo di Netflix, possono tirare un sospiro di sollievo. Il motivo? Sta per arrivare la seconda stagione, che visto il successo ottenuto con la prima era quasi scontato. Ora, però, c’è finalmente la certezza, che è arrivata proprio dai social della piattaforma, dove è stato diffuso il video con una breve, quanto terrificante, anticipazione. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@Netflixit) La trama della seconda stagione di Squid Game su Netflix Iniziano a trapelare le prime anticipazioni sulla seconda stagione di Squid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) I fan di, la serie tv di successo di, possono tirare un sospiro di sollievo. Il motivo? Sta per arrivare la seconda, che visto il successo ottenuto con la prima era quasi scontato. Ora, però, c’è finalmente la certezza, che è arrivata proprio dai socialpiattaforma, dove è stato diffuso il video con una breve, quanto terrificante, anticipazione. View this post on Instagram A post shared byItalia (@it) La tramasecondadisuIniziano a trapelare le primesulla secondadi...

