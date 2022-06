Sono un uomo di pace e perfino d’amore, Gianpiero Zinzi alla Feltrinelli per il libro di Giordano su De Luca (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sono un uomo di pace e perfino d’amore” è l’ultima fatica letteraria dello spin doctor Domenico Giordano, che ha trasformato le “perle” mediatiche e le uscite virali del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in quello che egli stesso definisce un “piccolo ma essenziale dizionario del deluchismo”. La summa delle battute e delle esternazioni del presidente della Regione si analizzeranno domani sera, a partire dalle 18, alla Feltrinelli di Napoli (via dei Greci, 70/76) nell’ambito di un dibattito che si svilupperà attraverso l’introduzione di Ciro Cacciola dell’Ufficio stampa di Graus Edizioni e la partecipazione di Ciro Pellegrino giornalista di FanPage.it e del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) “undi” è l’ultima fatica letteraria dello spin doctor Domenico, che ha trasformato le “perle” mediatiche e le uscite virali del governatore della Campania, Vincenzo De, in quello che egli stesso definisce un “piccolo ma essenziale dizionario del deluchismo”. La summa delle battute e delle esternazioni del presidente della Regione si analizzeranno domani sera, a partire dalle 18,di Napoli (via dei Greci, 70/76) nell’ambito di un dibattito che si svilupperà attraverso l’introduzione di Ciro Cacciola dell’Ufficio stampa di Graus Edizioni e la partecipazione di Ciro Pellegrino giornalista di FanPage.it e del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ...

