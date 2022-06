Sono fidanzati dai tempi del liceo, ora saranno genitori bis: in arrivo una femminuccia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono fidanzati dai tempi del liceo, ma tra qualche mese diventeranno genitori bis: è in arrivo una femminuccia, grande gioia per la coppia. Credete negli amori adolescenziali e che poi si dimostrano per tutta la vita? Noi si, ma la coppia di cui vi parleremo tra qualche istante ne è la piena testimonianza. Stando a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 15 giugno 2022)daidel, ma tra qualche mese diventerannobis: è inuna, grande gioia per la coppia. Credete negli amori adolescenziali e che poi si dimostrano per tutta la vita? Noi si, ma la coppia di cui vi parleremo tra qualche istante ne è la piena testimonianza. Stando a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

_joe_quinn : RT @spaechless: Quello delle madri che uccidono i figli, dei fidanzati che uccidono le fidanzate sono enormi problemi della nostra società… - yoongocciolo : i miei fidanzati sono andati in pausa quindi speriamo le mie fidanzate tornino presto @BLACKPINK per favore - rindodni : e questo conferma che sanzu è inciuciato con hanma ed è il trigger per il time leaping eccecc e sono fidanzati - CalmaeJessica1 : RT @Guess_we_should: ??SONO FIDANZATI?? GOOD VIBES ONLY CHI NON VUOLE SCENDA DALLA NAVE?????? - proudshinjikin : @devdbrain ti prego io ho 14 anni ( scandalo) e la mia relazione più lunga è stata di un mese e 17 giorni ma ci son… -