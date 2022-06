Pirola e non solo: atteso per oggi vertice di mercato tra Inter e Monza (Di mercoledì 15 giugno 2022) vertice di mercato tra Inter e Monza Il calciomercato entra sempre più nel vivo con l’avvinarsi dei ritiri in vista della prossima stagione. In casa Inter sono tanti i movimenti di mercato tra cui anche quelli con il neopromosso Monza con cui, secondo quanto riportato da Sky Sport, è atteso per oggi un vertice. Tra gli argomenti trattati ci sarà il futuro di Lorenzo Pirola che i brianzoli vorrebero riscattarlo. Oltre che di lui si parlerà anche di Sensi: i biancorossi vogliono avere un prezzo scontato per i due giocatori. Da escludere al momento la pista che porta a Pinamonti: l’attaccante ha altri obiettivi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)ditraIl calcioentra sempre più nel vivo con l’avvinarsi dei ritiri in vista della prossima stagione. In casasono tanti i movimenti ditra cui anche quelli con il neopromossocon cui, secondo quanto riportato da Sky Sport, èperun. Tra gli argomenti trattati ci sarà il futuro di Lorenzoche i brianzoli vorrebero riscattarlo. Oltre che di lui si parlerà anche di Sensi: i biancorossi vogliono avere un prezzo scontato per i due giocatori. Da escludere al momento la pista che porta a Pinamonti: l’attaccante ha altri obiettivi. L'articolo proviene damagazine.

