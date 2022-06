Penalisti in sciopero il 27 e 28 giugno: attuare giusto processo (Di mercoledì 15 giugno 2022) L`Unione delle Camere Penali Italiane denunzia "la compromissione del diritto dell`imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento". Un accadimento processuale che "ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice" e proclama l`astensione degli avvocati Penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per "chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo". Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 giugno 2022) L`Unione delle Camere Penali Italiane denunzia "la compromissione del diritto dell`imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento". Un accadimento processuale che "ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice" e proclama l`astensione degli avvocatinei giorni 27 e 282022 per "chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del".

