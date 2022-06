"Ora nessuno vuole più candidarsi". Cosa succede nel M5S (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il flop delle amministrative, Giuseppe Conte finisce sotto accusa. Enrica Sabatini (associazione Rousseau) attacca: "Dovrebbe dimettersi, è un grande bluff politico" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il flop delle amministrative, Giuseppe Conte finisce sotto accusa. Enrica Sabatini (associazione Rousseau) attacca: "Dovrebbe dimettersi, è un grande bluff politico"

