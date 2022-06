Milano | i poliziotti minacciati con un coltello e aggrediti con uno skateboard in piazza Duca d’Aosta – Il video

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel pomeriggio di martedì 14 giugno indavanti alla stazione Centrale alcunisono statimentre intervenivano per disarmare una donna con un. Gli agenti sono stati presi di mira da un giovane maghrebino che ha lanciato contro di loro unocolpendo un agente alla schiena. Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Fsp della Polizia di Stato, è andato all’attacco: «È veramente sconcertante ciò a cui assistiamo in mezzo alle strade. Sempre di più, sempre peggio, sempre più inspiegabile e grave. Sarebbe ora di tornare a lavorare intensamente per diffondere la cultura della legalità e per chiarire le idee, soprattutto alle nuove generazioni, su chi sono i nemici e chi gli amici, su ciò che è giusto e ciò ...

