Internet Explorer addio | il browser chiude i battenti dopo 27 anni - Magazine - quotidiano net

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Instagram: arrivano nuovi strumenti per controllare i figli Microsoft ha annunciato ufficialmente l', ilcomparso con Windows 95 e che è stato, per molti utenti, la ...

Pubblicità

trash_italiano : Dopo 27 anni finisce l’era di Internet Explorer: oggi lo storico browser è stato ritirato dal mercato ?? - Corriere : Addio a Internet Explorer: lento e spesso inceppato, i meme più belli sullo storico browser - SkyTG24 : Microsoft, addio a Internet Explorer: browser ritirato dal mercato - Sara_Telesca : RT @SanMarino_RTV: #InternetExplorer Oggi #15giugno 2022 muore il famoso browser. |@Windows @MicrosoftEdge | - AngelicaAzzurra : RT @trash_italiano: Dopo 27 anni finisce l’era di Internet Explorer: oggi lo storico browser è stato ritirato dal mercato ?? -

Instagram: arrivano nuovi strumenti per controllare i figli Microsoft ha annunciato ufficialmente l'addio a, il browser comparso con Windows 95 e che è stato, per molti utenti, la prima porta di accesso al web. Dal 15 giugno 2022 il software non riceverà più supporto e chi lo utilizza ...esce di scena. L'annuncio di Microsoft era stato fatto lo scorso anno assieme alla proposta di un nuovo browser: Microsoft Edge. Oggichiude con sulle spalle un caso ...New York, 15 giu. (askanews) - Internet Explorer esce di scena. L'annuncio di Microsoft era stato fatto lo scorso anno assieme alla proposta di un nuovo browser: Microsoft Edge. Oggi Explorer ...La Microsoft ne aveva già discusso un anno fa, è ufficiale il browser Internet Explorer cesserà di esistere, si troverà solo su Windows 7 e 8, versioni ormai in disuso, Microsoft Edge prenderà il suo ...