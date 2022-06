Imu, entro giovedì 16 giugno la prima rata. Per chi è in ritardo c’è il ravvedimento sprint (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fisco Ultimo appello per il pagamento dell’acconto, ma chi non riesce a pagare entro giovedì ha la possibilità di farlo entro il 30 giugno con il cosiddetto ravvedimento sprint pagando lo 0,1% in più del dovuto per ogni giorno di ritardo fino a un massimo dell’1,4%. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fisco Ultimo appello per il pagamento dell’acconto, ma chi non riesce a pagareha la possibilità di farloil 30con il cosiddettopagando lo 0,1% in più del dovuto per ogni giorno difino a un massimo dell’1,4%.

MonitorImmobili : @Confedilizia_: entro il 16 giugno il pagamento dell'Imu - mtracca : RT @webecodibergamo: Ultimo appello per il pagamento dell’acconto, ma chi non riesce a pagare entro giovedì ha la possibilità di farlo entr… - webecodibergamo : Ultimo appello per il pagamento dell’acconto, ma chi non riesce a pagare entro giovedì ha la possibilità di farlo e… - therealreessa : Comunque questo commercialista serve a un cazzo, mia madre l'ha dovuto chiamare 'ma dobbiamo pagare l'IMU? Ho letto… - signor_kramer : @sciuraCita L'acconto IMU è dovuto entro domani -