I testimoni a cui è accaduto non augurano di fare questo spaventoso incontro, ecco che può succedere a chi passeggia in queste zone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma è la città della storia e delle leggende, che nei secoli sono state tramandate dal popolo e dai racconti di libri. Storie che riguardano alcuni personaggi o fatti realmente esistiti, sono ancora vivi nella capitale ed i suoi abitanti, alcuni dei quali giurano di aver assistito ad eventi incredibili. ecco cosa può succedere se L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma è la città della storia e delle leggende, che nei secoli sono state tramandate dal popolo e dai racconti di libri. Storie che riguardano alcuni personaggi o fatti realmente esistiti, sono ancora vivi nella capitale ed i suoi abitanti, alcuni dei quali giurano di aver assistito ad eventi incredibili.cosa puòse L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

alwaysyouhaz_ : @Marti__boo Io mi sa che le leggo tutte per adesso sto leggendo una in cui loro sono i testimoni di liam e maya bellissima - fuscomarina : @fracco_ Non si poteva nemmeno denunciare, non hanno fatto nulla di condannabile, ci hanno solo provato. Dare dell… - europeista79 : @di_reddito Purtroppo il ricorso a falsi testimoni è una cosa frequentissima in questo paese di merda... ci si può… - AngelaF2021_ : @di_reddito @anna_volante Credo che se il tuo cellulare aggancia una cella lontana dal luogo in cui è accaduto l’in… - ProfEmilioMart1 : RT @AngeloSab82: Tanti predicatori ma pochi testimoni. Basta vedere la nostra TV italiana in cui tutti vanno a dir parole, spesso inutili e… -