I Carabinieri indagano su eventuali complici di Martina Patti nell'uccisione della figlia Elena (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al momento, almeno pubblicamente, non ci sono indizi in grado di dare certezze investigative sul possibile coinvolgimento di altre persone nella tragica morte della piccola Elena Del Pozzo. Sia nell'omicidio, sia nell'occultamento di cadavere. Ma il nucleo investigativo dei Carabinieri di Catania vuole fare luce sulla possibilità che Martina Patti – la madre della bambina uccisa e sepolta in un capo nei pressi della sua abitazione di Mascalucia – sia stata aiutata da qualcuno nel compiere quel folle gesto infanticida.

