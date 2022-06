Gran Bretagna, bloccato il volo che doveva portare i richiedenti asilo in Ruanda (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo, intralciando i piani di Boris Johnson, che aveva intenzione di «delocalizzare» la gestione dei rifugiati nel Paese africano Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo, intralciando i piani di Boris Johnson, che aveva intenzione di «delocalizzare» la gestione dei rifugiati nel Paese africano

Pubblicità

repubblica : La Gran Bretagna sospende il primo volo con migranti diretti in Ruanda. Decisivo l'intervento della Corte europea d… - Corriere : Rifugiati deportati dalla Gran Bretagna in Ruanda: la Corte dei diritti dell’uomo blocca il volo - Ecatetriformis : Oh ma guarda La Gran Bretagna non esclude di uscire dalla giurisdizione della CEDU. Londra potrebbe prendere una… - wbfe : La Gran Bretagna non esclude l'uscita dalla giurisdizione della Corte EDU dopo aver bloccato all'ultimo momento l'e… - tur_ste : RT @wbfe: Gli Stati Uniti spendono 84.000 dollari al minuto in armi nucleari, la cifra più alta al mondo Seconda la Cina, che ha speso $ 22… -