Friuli | uccide la moglie | fermato dai Carabinieri

Un altro femminicidio in Italia, stavolta a Codroipo (in provincia di Udine). Una donna di 40 anni è stata uccisa dal marito quarantacinquenne. Il fatto è avvenuto nella notte e mentre le figlie della coppia dormivano. La donna è stata uccisa a coltellate Le due bimbe hanno sei e otto anni. Erano in casa con i genitori quando si è consumato il delitto, ma in base alle notizie emerse stavano dormendo. Secondo quanto riporta Rai News i Carabinieri sono intervenuti alle 2 di notte, in seguito ad una richiesta d'aiuto fatta con una chiamata al 112. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno visto il corpo della donna segnato da diverse coltellate. Sarebbe stato l'uomo a richiedere i soccorsi, prima di tentare una fuga e di liberarsi dell'arma del delitto. Il coltello è stato poi ritrovato nei pressi di un canale. Quasi subito sono partite le ricerche dell'uomo, ...

