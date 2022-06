Franceschini: via Cernaia sia area archeologica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “È un tema che abbiamo cominciato ad affrontare da qualche tempo con il Comune di Roma: via Cernaia sarebbe un’unica area archeologica meravigliosa quindi si potrebbe riassorbire nell’area archeologica. Trovando soluzioni alternative diventerebbe davvero una cosa splendida. Vicino a noi passa un milione di viaggiatori”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della presentazione del Museo dell’arte salvata, ospitato nella sala Ottagona delle Terme di Diocleziano. L’idea del ministero, contenuta anche nel dossier per il Giubileo del 2025, è di pedonalizzare via Cernaia e unirla all’area archeologica delle Terme. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “È un tema che abbiamo cominciato ad affrontare da qualche tempo con il Comune di Roma: viasarebbe un’unicameravigliosa quindi si potrebbe riassorbire nell’. Trovando soluzioni alternative diventerebbe davvero una cosa splendida. Vicino a noi passa un milione di viaggiatori”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario, a margine della presentazione del Museo dell’arte salvata, ospitato nella sala Ottagona delle Terme di Diocleziano. L’idea del ministero, contenuta anche nel dossier per il Giubileo del 2025, è di pedonalizzare viae unirla all’delle Terme. (Agenzia Dire)

