Farmaci | verso una nuova regolamentazione Ue per l’equo accesso

ROMA (ITALPRESS) – Il valore della condivisione delle informazioni e delle esperienze per garantire una migliore assistenza farmaceutica sul territorio e agire sulla legislazione europea del farmaco per arrivare a un'armonizzazione delle norme vigenti nei diversi stati membri della UE, al fine di garantire a tutti i cittadini europei uguale accesso al farmaco. Queste le premesse dei lavori del Simposio annuale del PGEU (raggruppamento dei Farmacisti territoriali europei), presieduto dal segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia, che si è concluso oggi a Roma. La giornata è stata densa di contenuti, dibattuti in una serie di panel. Il tema dell'equo accesso ai Farmaci sul territorio è stato oggetto del primo panel: si tratta di un aspetto importante della nuova regolamentazione Ue.

