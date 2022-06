Fariba Tehrani in ospedale | come sta la mamma di Giulia Salemi

Pubblicità

infoitcultura : Fariba Tehrani ricoverata per un malore, che cosa è accaduto alla madre di Giulia Salemi - 361_magazine : - icarvsplume : RT @biofresh_somma: #isola vabbe dopo l’uscita di Soleil,Maria Teresa Ruta,Dayane Mello,Fariba Tehrani figuratevi se mi aspetto che salvate… - SoleAnSor : RT @biofresh_somma: #isola vabbe dopo l’uscita di Soleil,Maria Teresa Ruta,Dayane Mello,Fariba Tehrani figuratevi se mi aspetto che salvate… - iam_alessiio : RT @biofresh_somma: #isola vabbe dopo l’uscita di Soleil,Maria Teresa Ruta,Dayane Mello,Fariba Tehrani figuratevi se mi aspetto che salvate… -

Malore improvviso Secondo quanto si apprende, la mamma di Giulia Salemi,, è stata ricoverata per due giorni in ospedale a causa di un malore, così come si evince da alcune foto ...In lizza ci sarebbe la mamma vip della famosa showgirl, influencer e modella Giulia Salemi ,. In queste ultime settimane si sono autocandidati per il GF Vip 7 anche due ex tronisti di ...Fariba Tehrani in ospedale: la madre di Giulia Salemi è stata ricoverata in ospedale, lo ha annunciato lei stessa attraverso alcune IG Stories, come ...Fariba, la mamma di Giulia Salemi, è stata ricoverata in ospedale: ecco cosa è accaduto e come sta l'ex volto di Masterchef.